Ideal Basket Gela, Trainito: “Il nostro obiettivo è conquistare la Serie D”

Gela. Ambizioni importanti in casa Ideal Basket Gela. La società cestistica locale, che quest’anno militerà nel campionato di Serie DR2, ha intenzione di veleggiare nelle posizioni elevate della graduatoria del torneo.

“Il nostro obiettivo per questa stagione è ambizioso: vincere il campionato di DR2 e conquistare la promozione in Serie D, grazie a un gruppo che unisce esperienza e gioventù, passione e sacrificio - afferma il ds Saro Trainito - crediamo fortemente che lo sport sia un motore di cambiamento sociale, capace di offrire ai ragazzi un’alternativa sana e costruttiva, lontana dalle strade e vicina ai valori veri della vita”.

Formalizzata l’iscrizione anche al campionato Under 15, fiore all’occhiello della società.