I.c don Bosco: aule allagate e parte della scuola inibita

Dirigente scolastico e personale hanno lavorato per tutta la giornata di domenica per ripristinare le aule e consentire la ripresa delle attività didattiche ma si chiedono interventi strutturali urgenti.

Gela. Una domenica trascorsa a ripulire, spostare arredi e rimettere in ordine aule invase dall’acqua. È il bilancio delle forti piogge di sabato pomeriggio all’Istituto comprensivo Don Bosco. L’acqua è entrata in diversi ambienti dell’istituto e dirigente scolastica e personale hanno lavorato per tutta la giornata di domenica per ripristinare le aule e consentire la ripresa delle attività didattiche.

"Un intervento necessario, ma che non ha permesso di restituire immediatamente alla scuola tutti i suoi spazi- ha dichiarato Rosalba Marchisciana- Una parte dell’edificio è stata infatti inibita e alcune classi sono state spostate in altri ambienti, per garantire la sicurezza degli studenti. " Quello del Don Bosco è un episodio che riporta l’attenzione sulle condizioni degli edifici scolastici e sulla necessità di una manutenzione che non sia soltanto emergenziale. Perché quando arriva un temporale particolarmente intenso, i problemi rischiano di trasformarsi in disagi concreti per studenti, famiglie e personale scolastico. La scuola ha fatto la propria parte, intervenendo immediatamente e lavorando anche durante il giorno festivo. Ma gli interventi tampone, da soli, non possono essere la soluzione. Servono interventi mirati, capaci di affrontare alla radice le criticità degli edifici e di prevenire nuove infiltrazioni.

La sicurezza nelle scuole non può essere affidata alla capacità di intervenire dopo l’emergenza. La pioggia di sabato ha messo in evidenza ancora una volta la necessità di programmare interventi strutturali, per garantire agli studenti ambienti sicuri, adeguati e pienamente fruibili.