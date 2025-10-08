"Ianus", riunite le posizioni di altri tre imputati: in aula sentito poliziotto della mobile

Il controesame delle difese si è concentrato sulle posizioni di vari imputati

Gela. Sono state riunite al troncone processuale principale le posizioni di Giovanni Rinzivillo, Vincenzo Donzella e Samuele Rinzivillo. Imputati nel procedimento che trae spunto dalla maxi inchiesta antimafia “Ianus”, sono adesso a giudizio insieme ad altri coinvolti, fra tutti Giuseppe Tasca, considerato nuovo vertice del gruppo Rinzivillo di Cosa nostra. Era principalmente la droga a saldare, secondo la Dda di Caltanissetta (in aula con il pubblico ministero Claudia Pasciuti) e i poliziotti, gli interessi delle famiglie di mafia. I Rinzivillo e gli Emmanuello avrebbero controllato il traffico di sostanze stupefacenti. Sono a processo, inoltre, Vincenzo Alberto Alabiso, Rosario Greco, Benedetto Giuseppe Curva’, Ignazio Agro’, Loredana Marsala, Marius Vasile Martin, Vincenzo Mazzola, Diego Milazzo (1984), Morena Milazzo, Orazio Monteserrato, Brahallan Ivan Escobar Buritica, Gianluca Attardo, Maurizio Domicoli, Dario Rinzivillo, Andrei Pascal e Giuseppe Terrasi. Tra le parti civili, c’è il Comune di Gela, su mandato dell’amministrazione, rappresentato dall’avvocato Giusy Ialazzo. Parte civile è inoltre il Ministero dell’interno, attraverso l’Avvocatura dello Stato (con il legale Giuseppe Laspina), così come associazioni antiracket. Davanti al collegio penale, presieduto dal giudice Francesca Pulvirenti, è stato sentito uno dei poliziotti della squadra mobile di Caltanissetta che si occupò dell'inchiesta. Il controesame delle difese si è concentrato sulle posizioni di vari imputati, compreso lo stesso Tasca. Non solo la droga, dato che i clan avrebbero gestito attività commerciali e imposto estorsioni. Gli imputati sono rappresentati dagli avvocati Giacomo Ventura, Filippo Spina, Danilo Tipo, Lia Comandatore, Gioacchino Mule’, Carmelo Terranova, Guido Contestabile, Rocco Cutini, Salvatore Pennica, Nicoletta Cauchi, Giovanni Lomonaco, Flavio Sinatra, Gaetano Rizzo, Giovanni Salvaggio, Calogero Lo Giudice, Calogero Meli, Paolo Ingrao, Matteo Anzalone, Rosanna D’Arrigo e Teresa Raguccia.