“IA consapevole”, all' I.C.Don Bosco l’intelligenza artificiale come alleata del pensiero critico

Un progetto finanziato dalla Regione Siciliana che punta a non demonizzare l’IA ma a utilizzarla come strumento educativo, capace di sviluppare senso critico, problem solving e competenze digitali

Gela. Non demonizzare l’intelligenza artificiale, ma comprenderla, governarla e utilizzarla in modo consapevole. È questo l’obiettivo del corso di formazione “IA Consapevole: intelligenza artificiale al servizio di tutti”, promosso dall’Istituto Comprensivo Don Bosco di Gela e finanziato dalla Regione Siciliana, nell’ambito delle azioni per l’innovazione didattica e metodologica nelle scuole.

Il progetto, rivolto a docenti e alunni, nasce dalla consapevolezza che l’IA non rappresenta una minaccia per la scuola del futuro, bensì uno strumento potente che, se usato correttamente, può favorire lo sviluppo del senso critico, del problem solving e delle competenze digitali. Un approccio educativo che mira a formare cittadini consapevoli, capaci di interrogarsi sulle tecnologie e di utilizzarle in modo etico e responsabile.

Il corso vede la partecipazione di docenti esperti di alto profilo accademico: la dottoressa Federica Abramo, docente di Didattica delle Lingue Moderne e la professoressa Daniela Giordano, ordinaria di Intelligenza Artificiale all’Università di Catania.

In un momento storico in cui l’intelligenza artificiale entra sempre più nella vita quotidiana, la scuola è chiamata a svolgere un ruolo centrale: non quello di opporsi al cambiamento, ma di accompagnarlo. Educare all’IA significa insegnare a porsi domande, a verificare le informazioni, a non subire passivamente la tecnologia, ma a usarla come supporto al ragionamento umano.

Il progetto “IA Consapevole” va proprio in questa direzione, offrendo a docenti e studenti gli strumenti per trasformare l’innovazione tecnologica in un’occasione di crescita culturale, educativa e sociale.