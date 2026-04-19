I volontari Cisom tra gli invisibili a Macconi: "Serve ambulanza per assistere i bambini"

Tanti bambini non hanno la necessaria assistenza medica

Gela. Il gruppo Cisom Gela impegnato nelle aree rurali meno raggiungibili, dove spesso le famiglie dei braccianti fanno fatica ad avere perfino un'assistenza medica di base. È il caso della zona di Macconi, tra Gela e Acate, nella fascia trasformata. I volontari hanno lanciato una raccolta fondi per l'acquisto di un'ambulanza, da usare per fornire supporto medico a chi non ne ha. "A volte, per cambiare il destino di un bambino, non serve un miracolo, ma semplicemente quattro ruote e un medico a bordo. A Macconi, ci sono bambini che crescono nell'ombra. Sono i cosiddetti invisibili, figli di lavoratori delle serre, piccoli che non hanno un pediatra di base, che non hanno mai fatto un controllo della vista o dell'udito, e per i quali una banale infezione può diventare un problema cronico. Ecco perché abbiamo bisogno di aiuto per acquistare un'autoambulanza attrezzata", fanno sapere dal gruppo Cisom. Un'ambulanza permetterebbe ai volontari di "raggiungere l'isolamento, entrando direttamente nelle zone rurali dove le famiglie non hanno mezzi per spostarsi; effettuare screening precoci, identificando patologie che, se trascurate, segnerebbero per sempre il futuro di questi bambini; garantire il diritto alla salute, portando la medicina dove il sistema sanitario fatica ad arrivare". Ogni donazione può essere detratta grazie all'iscrizione del Cisom al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore. Basterà selezionare dalla tendina il Gruppo Cisom Gela e la cifra.​"L'invisibilità non è una scelta di questi bambini, è una nostra distrazione. Accendiamo le luci su Macconi. Non permetteiamo che la distanza geografica o sociale neghi a un bambino il diritto di crescere in salute", concludono i volontari.

Si può donare dal seguente link

https://www.cisom.org/dona-ora/