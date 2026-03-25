I viaggi per la droga in Calabria, l'inchiesta "Drug parking": coinvolti tre gelesi, tutti i nomi degli indagati

Nell'inchiesta “Drug parking”, che ha portato gli investigatori a eseguire nove misure di custodia cautelare in carcere, per indagati che avevano base principalmente nella zona di Vittoria e Comiso, emergono i nomi di tre gelesi

Gela. Per i pm della Dda di Catania e per i poliziotti della squadra mobile di Ragusa, la droga, soprattutto cocaina e marijuana, veniva trasportata dalla Calabria in Sicilia, confermando un assetto già emerso in molte altre operazioni. I carichi arrivavano attraverso viaggi che venivano organizzati, con staffette e auto appositamente utilizzate. Nell'inchiesta “Drug parking”, che ha portato gli investigatori a eseguire nove misure di custodia cautelare in carcere, per indagati che avevano base principalmente nella zona di Vittoria e Comiso, emergono i nomi di tre gelesi. Si tratta del ventisettenne Mauro Di Francesco e del quarantenne Orazio Alessio Campailla. Di Francesco venne già coinvolto nel blitz antidroga “White coffee”. A seguito dell'operazione condotta dagli inquirenti ragusani e catanesi, sono stati ristretti in carcere. Entrambi, a Gela, hanno operato anche nel settore degli affitti delle auto. Misura in carcere pure per Emanuele Lauretta, quarantasettenne, con precedenti, che ormai da qualche tempo aveva scelto di trasferirsi a Comiso. Lo scorso anno era stato tra i coinvolti in un altro blitz antidroga, nell'area ragusana, coordinato dai pm della Dda etnea. In carcere, inoltre, i vittoriesi Vincenzo Dicunta, Giuseppe Dicunta, Antonio Palumbo, Giovanni Palumbo e Maria Palumbo e ancora la catanese Rosaria Monticello. Una decima misura è stata eseguita agli arresti domiciliari. Domani, si terranno gli interrogatori, davanti al gip del tribunale di Catania.