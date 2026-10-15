“I Sud del Mondo” a New York per promuovere il Made in Italy

NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) - Il talento, la creatività e il saper fare italiano, espressione di una tradizione artigianale che affonda le proprie radici nella storia e nell'identità del Mezzog...

NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) - Il talento, la creatività e il saper fare italiano, espressione di una tradizione artigianale che affonda le proprie radici nella storia e nell'identità del Mezzogiorno, sono stati al centro dell'incontro promosso dall'Associazione I Sud del Mondo ETS presso il Consolato Generale d'Italia a New York, nell'ambito della missione internazionale organizzata in occasione delle celebrazioni del Columbus Day 2026. Un'iniziativa di particolare valore culturale e istituzionale, dedicata alla promozione delle eccellenze produttive italiane e al ruolo dell'artigianato quale straordinario patrimonio di competenze, tradizioni e capacità imprenditoriali, capace di rappresentare il nostro Paese sui mercati internazionali. Ad aprire l'incontro, il Console Generale d'Italia a New York, Giuseppe Pastorelli, che ha rivolto un particolare ringraziamento all'Associazione I Sud del Mondo ETS per aver promosso un'iniziativa capace di valorizzare il Made in Italy e l'artigianalità italiana, riconoscendo il contributo fondamentale del Mezzogiorno alla nascita e allo sviluppo di produzioni di assoluta eccellenza.

"Il Made in Italy trova nell'artigianato una delle sue espressioni più autentiche. Il Sud rappresenta una terra di straordinarie tradizioni manifatturiere, da cui nascono produzioni capaci di raccontare nel mondo la qualità, la creatività e l'identità italiana", ha sottolineato il Console, evidenziando l'importanza di iniziative capaci di promuovere il patrimonio produttivo e culturale italiano anche attraverso la collaborazione tra istituzioni e associazioni.

Nel suo intervento, il Presidente dell'Associazione I Sud del Mondo ETS, Pompeo Torchia, ha evidenziato il valore delle comunità italiane all'estero e il ruolo fondamentale che le realtà associative possono svolgere nel rafforzare il rapporto tra territori, istituzioni e nuove opportunità di sviluppo.

"Quando parliamo di Made in Italy non dobbiamo guardare soltanto alla materialità di ciò che viene realizzato, ma soprattutto al patrimonio immateriale che ogni manufatto custodisce: idee, radici, tradizioni, storie familiari e conoscenze tramandate nel tempo. E' questo il valore più profondo delle nostre eccellenze. Le comunità italiane nel mondo e le associazioni rappresentano un ponte fondamentale per custodire questa identità, valorizzarla e trasformarla in nuove opportunità di crescita", ha dichiarato Torchia.

Il Presidente ha inoltre richiamato l'importanza di costruire una rete sempre più solida di relazioni tra le comunità italiane all'estero, le istituzioni e le realtà produttive del Mezzogiorno, affinchè la promozione culturale possa tradursi anche in occasioni concrete di cooperazione e internazionalizzazione.

Il Responsabile Scientifico dell'Associazione, Giuseppe Galati, ha posto l'attenzione sul ruolo strategico del sistema manifatturiero meridionale nel quadro dell'economia nazionale e sull'importanza di sostenere le realtà produttive capaci di coniugare tradizione, innovazione e competitività.

"Il nostro impegno è da sempre rivolto alla valorizzazione dei territori e delle migliori energie del Mezzogiorno. La manifattura italiana rappresenta uno straordinario motore economico e uno degli strumenti più efficaci per rafforzare la competitività del Paese. Sostenere queste eccellenze significa investire nello sviluppo, nell'occupazione, nella trasmissione delle competenze e nella capacità del Sud di essere protagonista sui mercati internazionali", ha evidenziato Galati.

Significative le testimonianze dei due protagonisti dell'incontro, Michele Affidato e Maurizio Talarico, interpreti di due differenti espressioni dell'eccellenza artigianale italiana, accomunate dalla capacità di trasformare tradizioni e competenze territoriali in produzioni apprezzate a livello internazionale.

Il maestro orafo Michele Affidato, conosciuto anche come l'Orafo del Papa per il suo lungo rapporto artistico con il Vaticano e per le opere realizzate nel corso degli anni per diversi Pontefici, ha raccontato il valore della propria esperienza professionale, nella quale arte, spiritualità, cultura e tradizione orafa si incontrano dando vita a creazioni di grande valore artistico e simbolico.

"Ogni nostra opera nasce da una storia, da un'identità e da una tradizione che abbiamo il dovere di custodire. Portare la nostra arte nel mondo significa portare con noi la cultura e i valori della nostra terra, dimostrando come l'artigianato possa diventare un linguaggio universale", ha sottolineato Affidato.

A rappresentare l'eccellenza della manifattura tessile e sartoriale italiana è stato Maurizio Talarico, fondatore dell'omonima maison, le cui produzioni artigianali, dalle cravatte ai foulard e agli accessori di alta qualità, sono divenute un riferimento di eleganza e raffinatezza, conquistando l'apprezzamento anche di importanti personalità, rappresentanti di governi e istituzioni.

"La qualità artigianale italiana nasce dalla cura dei dettagli, dalla passione e dalla capacità di trasformare una tradizione in un prodotto riconoscibile e apprezzato nel mondo. E' questa la forza del nostro lavoro: rappresentare attraverso ogni creazione l'eleganza, la cultura e l'eccellenza del Made in Italy", ha dichiarato Talarico.

Nel corso dell'iniziativa sono stati inoltre proiettati due contributi audiovisivi dedicati alle rispettive esperienze imprenditoriali, offrendo un racconto delle lavorazioni, delle competenze e delle storie che hanno reso queste realtà autentici ambasciatori dell'artigianato italiano.

All'incontro ha preso parte anche il Consigliere regionale della Calabria, Vito Pitaro, delegato del Presidente del Consiglio regionale della Calabria, che ha ribadito l'attenzione delle istituzioni regionali verso il rafforzamento del tessuto produttivo, la valorizzazione delle eccellenze territoriali e la necessità di creare nuove prospettive di crescita per le giovani generazioni.

"La Calabria possiede un patrimonio straordinario di capacità imprenditoriali, tradizioni e talenti che meritano di essere sostenuti e promossi. L'impegno delle istituzioni deve essere quello di accompagnare le imprese nei percorsi di crescita e internazionalizzazione, creando nuove opportunità soprattutto per i giovani, affinchè possano costruire il proprio futuro valorizzando le risorse e le potenzialità della nostra terra", ha sottolineato Pitaro.

L'iniziativa presso il Consolato Generale d'Italia ha rappresentato uno dei momenti istituzionali più significativi di un'intensa missione internazionale dell'Associazione I Sud del Mondo ETS, che, attraverso un articolato programma di appuntamenti culturali, associativi e istituzionali, ha inteso rafforzare il legame tra il Mezzogiorno e le comunità italiane e italoamericane, valorizzando il ruolo della diplomazia culturale quale strumento di dialogo, cooperazione e sviluppo.

Tra i momenti più significativi, l'incontro dell'11 ottobre presso Piazza Italia a New York, dedicato alla presentazione del volume "Donne del Sud" di Pino Nano, un'opera che racconta storie di donne, coraggio, determinazione ed eccellenza, offrendo anche l'occasione per raccogliere testimonianze dirette di donne italoamericane che, attraverso sacrifici, impegno e straordinaria forza di volontà, hanno costruito importanti percorsi personali e professionali.

Un momento nel quale le storie delle protagoniste hanno contribuito a evidenziare il ruolo delle donne nella costruzione dell'identità italiana nel mondo e il valore dell'esperienza migratoria come patrimonio collettivo di memoria e riscatto sociale.

Nella stessa occasione è stato presentato, per la prima volta a livello internazionale, "Radici Connesse", progetto promosso dall'Associazione per valorizzare il turismo delle radici e costruire nuove connessioni tra i piccoli borghi del Mezzogiorno e le comunità di origine italiana nel mondo.

Un percorso che intende recuperare e valorizzare la memoria delle comunità, le storie dell'emigrazione e il patrimonio culturale dei territori, favorendo nuove opportunità di sviluppo turistico, sociale ed economico.

La presentazione è stata accompagnata dalla proiezione del primo trailer dedicato a Badolato, in provincia di Catanzaro, uno dei borghi pilota dell'iniziativa, quale esempio concreto del lavoro di ricerca, narrazione e valorizzazione territoriale che caratterizza il progetto.

La missione è proseguita il 12 ottobre con la partecipazione alla tradizionale Columbus Day Parade, uno dei momenti più rappresentativi dell'identità e dell'orgoglio delle comunità italoamericane, che ogni anno celebra il contributo storico, culturale e sociale degli italiani alla crescita degli Stati Uniti.

Nella stessa giornata, la delegazione dell'Associazione ha preso parte agli eventi promossi dall'Associazione Culturale Italiana di New York, guidata dal Cav. Tony Di Piazza, condividendo un importante momento di incontro con rappresentanti delle istituzioni, del mondo imprenditoriale e dell'associazionismo italiano negli Stati Uniti.

Proprio nel corso del gala, l'Associazione I Sud del Mondo ETS ha conferito a Di Piazza il Premio Internazionale I Sud del Mondo, quale riconoscimento per il suo impegno nella valorizzazione della cultura italiana e nel rafforzamento dei legami tra l'Italia e le comunità italiane negli Stati Uniti.

A suggellare il significato istituzionale e internazionale della missione, l'ultimo incontro si è svolto nella sede della Rappresentanza Permanente d'Italia presso le Nazioni Unite a New York, dove una delegazione dell'Associazione I Sud del Mondo ETS ha avuto l'onore di incontrare l'Ambasciatore Giorgio Marrapodi, Rappresentante Permanente d'Italia presso le Nazioni Unite, e di conferirgli il Premio Internazionale I Sud del Mondo.

Un riconoscimento attribuito a una figura di alto profilo diplomatico che, attraverso il proprio percorso professionale e istituzionale, rappresenta l'eccellenza italiana nel mondo e testimonia il valore del dialogo internazionale, della cooperazione e della diplomazia quali strumenti fondamentali per costruire relazioni tra popoli, istituzioni e comunità.

- foto ufficio stampa I Sud del Mondo -

(ITALPRESS).