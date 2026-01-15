I successi in Italia e ai campionati mondiali, Salvo Bianca sarà ricevuto dal presidente Mattarella

Solo il mese scorso, Salvo Bianca rientrò tra i tedofori delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina e portò in città la fiaccola olimpica a margine di un 2025 da incorniciare

Gela. L’atleta Salvo Bianca sarà ricevuto da Sergio Mattarella, che oltre al gelese incontrerà altri talenti reduci da importanti successi sportivi. Ennesima grande soddisfazione per il tre volte campione del mondo locale, che farà visita al Presidente della Repubblica italiana mercoledì 21 gennaio, accompagnato dal padre Massimo. Solo il mese scorso, Salvo Bianca rientrò tra i tedofori delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina e portò in città la fiaccola olimpica a margine di un 2025 da incorniciare, condito da un grande numero di riconoscimenti ottenuti.