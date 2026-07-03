I successi e adesso la convocazione in nazionale per il tiratore Alberto Maganuco

E' stato convocato in nazionale

Gela. Il tiratore gelese Alberto Maganuco è stato convocato in nazionale. I risultati conseguiti non sono passati inosservati e la federazione italiana di tiro a volo ha deciso di chiamarlo in azzurro. Maganuco ha vinto la coppa Italia, lo scorso anno, e i campionati nazionali, a marzo dell'anno in corso. Rappresenterà l'Italia facendo parte della squadra azzurra insieme ad altri tiratori in una gara internazionale. I migliori al mondo si sfideranno. La manifestazione è la Green Cup, che si svolgerà dal 10 al 12 luglio presso gli stand di "Umbria verde" a Todi.