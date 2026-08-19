I piccoli talenti del calcio al club Nautico, chiuso torneo: Cirignotta capocannoniere

La premiazione a conclusione del torneo

Gela. L'area sportiva del club Nautico ha sostenuto, quest'anno, il torneo interno di calcio a cinque, aperto ai giovani talenti. Negli scorsi giorni, si è tenuta la premiazione finale. Il titolo di capocannoniere se l'è aggiudicato il più piccolo in campo, Angelo Cirignotta (dieci anni), che ha messo a segno un totale di dodici gol, ricevendo il premio destinato al bomber del torneo. Miglior giocatore è risultato Eugenio Sollami. Il numero uno che tra i pali ha convinto di più è Matteo Verdone. La premiazione è avvenuta in presenza del presidente del club Nautico, Savina Catalano, del direttore sportivo Ennio Greco e degli organizzatori del torneo, Filippo Di Mauro, Dionisio Nastasi e Giuseppe Ferrara. In finale, a conclusione del percorso del torneo, ad avere la meglio è stata la formazione “I carotina”.