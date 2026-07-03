I giovani autonomisti guidati dal gelese Gallo: eletto durante il congresso regionale

È stato eletto durante il congresso costituente

Gela. È nata ufficialmente la nuova organizzazione regionale dei Giovani Autonomisti. Il congresso costituente, svoltosi oggi a Catania, ha segnato l'avvio del percorso politico della componente giovanile di Mpa-Grande Sicilia con l'elezione degli organismi dirigenti e l'approvazione del manifesto politico. L'assemblea ha eletto il gelese Giuseppe Gallo Coordinatore regionale e sono stati nominati i coordinatori provinciali. Costituite anche le commissioni tematiche che accompagneranno il lavoro della nuova organizzazione. Nel suo intervento conclusivo, Gallo ha delineato le priorità. "Troppi giovani hanno smesso di credere che impegnarsi serva a qualcosa e hanno pensato che la Sicilia sia una terra senza possibilità di cambiamento. Dobbiamo rompere questa rassegnazione. Restare significa assumersi la responsabilità di rendere migliore questa terra. Vogliamo costruire una Sicilia nella quale partire sia una scelta e non una necessità. Alla nostra generazione diciamo con chiarezza che il lavoro è un diritto, non un favore. L'autogoverno può funzionare solo con una classe dirigente competente, libera e capace di assumersi fino in fondo la responsabilità di governare la Sicilia. Il nostro impegno sarà contribuire a formare quella nuova classe dirigente". I Giovani Autonomisti nelle prossime settimane avvieranno la campagna di tesseramento e una serie di iniziative dedicate al coinvolgimento delle nuove generazioni, con l'obiettivo di costruire una presenza stabile in tutte le province siciliane.