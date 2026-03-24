I fondi per i lavori alla "Solito" e i finanziamenti "Metro plus": atti in consiglio comunale

Giovedì sera si torna in aula consiliare

Gela. In consiglio comunale si torna giovedì e l'ordine del giorno diramato dal presidente Paola Giudice è stato notevolmente integrato. Tra gli altri punti, oltre ad atti che riguardano il regolamento di polizia mortuaria, l'aula sarà chiamata al voto della variazione di bilancio per permettere il ribaltamento delle somme, al 2026, a copertura dei lavori della scuola "Solito". L'atto è essenziale per andare avanti nell'iter e garantire la gara d'appalto per interventi attesi da tempo. In consiglio, inoltre, la variazione di bilancio a garanzia dei fondi del programma Pn metro plus, con l'ente comunale che ha già ufficializzato tutti i progetti.