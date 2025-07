I bagnini della Poseidon: una risorsa fondamentale per le spiagge gelesi

I bagnini della Poseidon si confermano una risorsa preziosa per le spiagge di Gela, intervenendo spesso in situazioni di emergenza.

Gela. Con l’arrivo dell’estate, le spiagge di Gela si popolano di famiglie, giovani e turisti in cerca di relax e divertimento. Ma accanto al piacere del mare, non bisogna dimenticare quanto sia importante garantire la sicurezza dei bagnanti. In questo scenario, si conferma ancora una volta il ruolo prezioso e insostituibile svolto dai bagnini della società Poseidon, ormai da anni punto di riferimento per la sicurezza balneare nel territorio gelese. Negli anni passati, i bagnini della Poseidon hanno più volte dimostrato prontezza, sangue freddo e grande preparazione tecnica, intervenendo tempestivamente in situazioni di pericolo e contribuendo a evitare tragedie. Interventi che, in molti casi, hanno letteralmente fatto la differenza tra la vita e la morte.

L’ultimo episodio risale a due giorni fa, quando un bagnante si è trovato in grave difficoltà a causa dell’ostruzione delle vie aeree. Il bagnino Luigi Manfrè, in servizio in quel momento, è intervenuto senza esitazione e ha praticato una manovra di disostruzione salvando di fatto la vita alla persona coinvolta. L’episodio ha colpito profondamente i presenti, alcuni dei quali hanno assistito alla scena con apprensione, ma anche con riconoscenza nei confronti di Manfrè e di tutti i professionisti che quotidianamente vegliano sul litorale. L’intervento, eseguito con sangue freddo e competenza, è l’ennesima dimostrazione dell’importanza di avere personale addestrato e pronto ad agire in situazioni critiche.

I bagnini della Poseidon non si limitano a intervenire nelle emergenze: il loro compito è anche quello di prevenire i pericoli attraverso la vigilanza continua e la sensibilizzazione dei bagnanti.

I bagnini della Poseidon sono altamente qualificati: seguono corsi di aggiornamento periodici, si addestrano in simulazioni di salvataggio e sono preparati a gestire anche emergenze mediche, come arresti cardiaci o reazioni allergiche, grazie alla formazione in primo soccorso e all’uso del defibrillatore. Molti di loro non considerano il proprio ruolo solo un lavoro stagionale, ma una vera e propria missione al servizio della collettività. Sono figure professionali che coniugano preparazione tecnica, senso di responsabilità e spirito di sacrificio, spesso lavorando sotto il sole cocente o in condizioni difficili, senza mai abbassare la guardia. Il messaggio dei bagnini della Poseidon è chiaro: “Aiutateci ad aiutarvi”. La sicurezza è un obiettivo che si raggiunge solo attraverso la collaborazione tra operatori e cittadini. Per questo, invitano tutti i bagnanti a prestare la massima attenzione alle norme di comportamento in spiaggia e in mare.