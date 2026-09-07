Fava rientra ufficialmente in giunta dopo l'autosospensione

Lo ha confermato il sindaco Terenziano Di Stefano, in serata, durante la seduta di question time del civico consesso

Gela. E' ufficialmente rientrato nella compagine di giunta. Il dem Giuseppe Fava, autosospeso per la vicenda legata al suo atteggiamento sopra le righe istituzionali, nei riguardi dei consiglieri di opposizione Antonella Di Benedetto e Sara Cavallo, da oggi riprende le proprie deleghe. Lo ha confermato il sindaco Terenziano Di Stefano, in serata, durante la seduta di question time del civico consesso, che peraltro annovera interrogazioni proprio di Di Benedeto e Cavallo. Fava, in seguito anche a valutazioni interne al Pd, suo partito di riferimento, ha trasmesso una nota indirizzata agli stessi consiglieri e all'amministrazione comunale, con la quale conferma le scuse per l'atteggiamento tenuto e conferma l'intenzione di portare avanti la programmazione.