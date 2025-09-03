Hospitalband in concerto alle Mura Federiciane

Un appuntamento che si annuncia come una vera e propria “cura per l’anima”, pensato per regalare alla città una serata di musica dal vivo

Gela. Musica e cultura si incontrano il 4 settembre 2025 alle 21:30 presso le Mura Federiciane del complesso scolastico S. M. di Gesù a Gela, dove si esibirà la Hospitalband in un concerto a ingresso libero, promosso dall’Associazione Amici della Musica “G. Navarra” con il patrocinio del Ministero della Cultura, della Regione Siciliana e del Comune di Gela.La formazione proporrà un repertorio che unisce qualità musicale e passione, con la voce di Maria Luisa Pirone accompagnata dai musicisti Luciano Morselli (chitarra), Nuccio Muccini (basso), Pippo Leonardi (chitarra), Dario Moscato (batteria), Hermano (chitarra acustica) e Santo Figura (tastiere).

Un appuntamento che si annuncia come una vera e propria “cura per l’anima”, pensato per regalare alla città una serata di musica dal vivo e convivialità in una cornice storica d’eccezione.