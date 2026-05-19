Hantavirus, test negativo su turista inglese al Sacco di Milano

ROMA (ITALPRESS) - Nella serata di ieri, a seguito di una segnalazione pervenuta dalle autorità sanitarie del Regno Unito, è stata rintracciata a Milano una turista inglese considerata contatto di cas...

ROMA (ITALPRESS) - Nella serata di ieri, a seguito di una segnalazione pervenuta dalle autorità sanitarie del Regno Unito, è stata rintracciata a Milano una turista inglese considerata contatto di caso di Hantavirus. La giovane si trovava a bordo del volo KLM Johannesburg-Amsterdam sul quale era salita per poco tempo la donna ricoverata a Johannesburg e lì deceduta. Lo rende noto Ii Ministero della Salute. La turista, rapidamente rintracciata dopo la segnalazione del regno Unito, è stata immediatamente presa in carico dalla regione Lombardia e sottoposta agli accertamenti virologici presso l'Ospedale Sacco di Milano dove resterà in quarantena per il periodo di osservazione sanitaria. Con lei si trova anche un'accompagnatrice, anch'essa presa in carico secondo le procedure previste. Entrambi i test sono stati effettuati e sono risultati negativi.

- Foto Ipa Agency -

(ITALPRESS).