Hanno rubato il pc di un giovane gelese, furto in aeroporto: due catanesi individuati e denunciati

Gela. Ha denunciato di aver subito il furto del proprio pc mentre effettuava i controlli di routine, all'aeroporto Fontanarossa di Catania, prima di accedere a un volo diretto a Bologna. E' partita dalla segnalazione di un giovane gelese ventisettenne l'indagine che ha poi condotto a identificare i due responsabili. Si tratta di due etnei che a loro volta, quel giorno, erano in aeroporto. Si sarebbero impossessati del computer prelevandolo da una vaschetta portaoggetti. Poi, si sarebbero allontanati per imbarcarsi su un altro volo. Uno dei due è stato identificato dai carabinieri al suo ritorno nell'aeroporto catanese. Nella valigia aveva il pc del giovane gelese, che ha potuto riaverlo. I due catanesi sono stati denunciati a piede libero.