Hamas “Pronti a liberare ostaggi e avviare negoziati”

ROMA (ITALPRESS) - "Per ottenere un cessate il fuoco e un ritiro completo, annunciamo il nostro accordo per il rilascio di tutti i prigionieri, vivi e morti, in conformità con la proposta di Trump e confermiamo la nostra disponibilità ad avviare immediatamente negoziati tramite mediatori per discutere tutti i dettagli". Questa la risposta del gruppo terroristico al potere nella Striscia di Gaza, Hamas, al piano del presidente americano Donald Trump per porre fine alla guerra nell'enclave palestinese, secondo quanto riporta l'emittente del Qatar Al-Jazeera. Hamas "rinnova l'accordo per la consegna dell'amministrazione della Striscia di Gaza a un organismo palestinese indipendente, basato sul consenso nazionale e sul sostegno arabo e islamico". Inoltre, "quanto affermato nella proposta di Trump riguardo al futuro della Striscia di Gaza e ai diritti del nostro popolo è legato a una posizione nazionale da discutere all'interno di un quadro nazionale palestinese completo. Le questioni relative al futuro della Striscia di Gaza saranno discusse nell'ambito di un quadro nazionale palestinese completo, che includa Hamas, e contribuirà con piena responsabilità".

foto: IPA Agency

(ITALPRESS).