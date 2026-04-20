Ha riportato in superficie reperti archeologici preziosi, benemerenza a Cassarino

Il riconoscimento a Cassarino

Gela. Una benemerenza per l'attività svolta negli anni, da volontario, e che ha consentito di riportare in superficie reperti archeologici di inestimabile valore, fra tutti gli oricalchi diventati un simbolo della ricchezza di ciò che nasconde il mare lungo la costa locale. Il riconoscimento è stato ufficializzato dal consiglio comunale che ha approvato la mozione volta a dare riscontro ai meriti di Franco Cassarino, sub che soprattutto nelle acque di Bulala ha dato un supporto decisivo alle attività di ricerca, collaborando con la capitaneria e la sopraintendenza, spronato dall'allora soprintendente Sebastiano Tusa. L'iniziativa l'ha presa il consigliere comunale della Lega Antonella Di Benedetto, che ha ottenuto un sì bipartisan. L'amministrazione dovrà procedere con un riconoscimento formale. Su sollecitazione del forzista Antonino Biundo la mozione è stata emendata ricomprendendo il riferimento anche ad altri appassionati come Cassarino. È stato citato Gino Morteo. "La generosità verso la collettività e per la città è un tratto che contraddistingue il signor Cassarino", ha voluto aggiungere il presidente del consiglio comunale Paola Giudice.