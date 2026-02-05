Guasto all’ECG di via Butera, l’Asp chiarisce: “Nessuna visita bloccata”

Don Raimondo ha fatto sapere che, denuncia pubblica fatta ai microfoni, nel pomeriggio un suo amico potrà effettuare regolarmente la visita cardiologica, lo specialista ambulatoriale andrà a domicilio dell’utente.

Gela. Nessun blocco delle visite né delle prestazioni sanitarie al Poliambulatorio di Gela. A chiarirlo è Remo Minardi, Direttore f.f. del Distretto Sanitario di Gela, intervenuto dopo le segnalazioni relative al presunto guasto dell’elettrocardiografo in dotazione alla struttura.

Secondo quanto precisato dalla direzione sanitaria, si è trattato di un errore di comunicazione. L’apparecchiatura non è fuori uso, ma necessita semplicemente della sostituzione della batteria, un intervento che non comporta alcuna sospensione della programmazione delle visite, né urgenti né domiciliari. In caso di necessità, verrà comunque utilizzata un’apparecchiatura sostitutiva in grado di garantire la continuità del servizio.

Nella volontà di andare incontro alle esigenze dell’utenza, è stato inoltre chiarito che lo specialista è disponibile, qualora occorra, a utilizzare anche un elettrocardiografo personale, così da evitare qualsiasi disagio ai pazienti.

«Le attrezzature sanitarie – spiegano dall’Asp – sono soggette a normale usura. Esiste un servizio di pronto intervento per queste evenienze, ma su circa un milione di prestazioni ambulatoriali l’anno è statisticamente impossibile che non si verifichi qualche imprevisto. In ogni caso, si tratta di situazioni che non determinano criticità tali da giustificare una risonanza eccessiva».

Intanto, nella mattinata di oggi, don Raimondo ha fatto sapere che nel pomeriggio un suo amico potrà effettuare regolarmente la visita cardiologica, lo specialista ambulatoriale andrà a domicilio dell’utente. Un risultato reso possibile anche grazie alla denuncia pubblica fatta ai microfoni, che ha contribuito ad accelerare i chiarimenti e a rassicurare l’utenza.

La direzione sanitaria ribadisce l’impegno a garantire la continuità dei servizi e invita i cittadini a rivolgersi agli uffici competenti per ogni ulteriore informazione