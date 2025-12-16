Guasto a condotta pozzi Pantanelli, domani niente acqua nella zona di Spinasanta bassa

Disservizio per domani

Gela. A causa di un guasto alla condotta collegata ai pozzi Pantanelli, nella giornata di domani sarà sospesa la distribuzione idrica nella zona di Spinasanta bassa. I lavori procedono a rilento a causa delle piogge che stanno interessando il territorio. "Ci scusiamo per il disagio arrecato; i nostri tecnici provvederanno alla riparazione del guasto nel minor tempo possibile", fanno sapere da Caltaqua.