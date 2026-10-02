Guardie giurate ospedale, Asp avvia pagamenti arretrati sostituendosi alla "New guard"

Dopo una lunga vertenza, è stata proprio l'Asp di Caltanissetta a sostituirsi alla "New guard", effettuando i pagamenti dovuti ai lavoratori, sulla base di intese raggiunte in sede di prefettura

Gela. "Sono stati autorizzati e avviati i pagamenti delle mensilità arretrate in favore delle guardie giurate della società "New guard" che si occupano del servizio di vigilanza armata nei presidi ospedalieri di Asp Caltanissetta". Lo riferiscono il segretario provinciale Ugl sicurezza civile Massimiliano Sollami e l'rsa Mario Riggi . Dopo una lunga vertenza, è stata proprio l'Asp di Caltanissetta a sostituirsi alla "New guard", effettuando i pagamenti dovuti ai lavoratori, sulla base di intese raggiunte in sede di prefettura. "È stato importante l'impegno di Asp che ha dimostrato responsabilità davanti a lavoratori costretti a svolgere la loro attività senza ricevere lo stipendio, per oltre tre mesi - dicono Sollami e Riggi - apprezziamo la solerzia di Asp così come l'attenzione da parte della prefettura di Caltanissetta. Continueremo chiaramente a monitorare a garanzia dei lavoratori".