Guardia Costiera, sequestrati 19 esemplari di tonno rosso su un peschereccio a Palermo

La Guardia Costiera ha proceduto al sequestro di 19 esemplari di tonno rosso, per un peso complessivo di oltre 5.050 chilogrammi

PALERMO (ITALPRESS) – La Guardia Costiera ha proceduto al sequestro di 19 esemplari di tonno rosso, per un peso complessivo di oltre 5.050 chilogrammi, trovati a bordo di un peschereccio fermato al largo di Palermo. L’imbarcazione è stata condotta da due unità della Guardia Costiera all’interno del porto palermitano. Contestualmente, sono state elevate sanzioni amministrative per un importo complessivo di circa 10 mila euro nei confronti dei responsabili delle violazioni accertate che avevano catturato gli esemplari di tonno rosso eccedendo le quote assegnate. Il sequestro rientra nell’ambito di una più ampia operazione di controllo finalizzata al contrasto della pesca illegale del tonno rosso, eseguita dalla Guardia Costiera di Palermo, Trapani e Marsala.

– foto ufficio stampa Capitaneria di porto di Trapani

(ITALPRESS).