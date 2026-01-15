Greenstream, verifiche e controlli con un'unità della marina militare: autorizzata manutenzione approdo

La società che controlla il greenstream, la “Greenstream Bv-Gela branch”, aveva comunicato l'apertura di una fase di survey dell'infrastruttura

Gela. Il gasdotto greenstream, che collega la costa locale a quella nordafricana, per il transito del gas, non da ora è uno snodo strategico per l'approvvigionamento nazionale. E' in essere l'iter autorizzativo per interventi di ammodernamento, da concentrare sulle valvole di linea e nella trappola di ricevimento. Intanto, fino a sabato, l'area del gasdotto, lungo l'approdo locale, sarà interessata da attività di vigilanza e controllo, anche con l'impiego di un'unità cacciamine della marina militare. Allo stesso tempo, la capitaneria di porto ha rilasciato l'assenso per ulteriori interventi. In questo caso, nell'arco di un mese, almeno fino al prossimo febbraio, si procederà con la supervisione e con la manutenzione dell'approdo, attraverso due unità navali e un sistema teleguidato, che consentiranno di valutare le condizioni del gasdotto sottomarino. La società che controlla il greenstream, la “Greenstream Bv-Gela branch”, aveva comunicato l'apertura di una fase di survey dell'infrastruttura.