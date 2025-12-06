"Gravi condizioni igienico-sanitarie", Nas dispongono chiusura panificio

In relazione alle violazioni rilevate, al titolare dell’azienda sono state contestate sanzioni amministrative per un totale di circa 3.000 euro

Gela. Sulla base dei controlli disposti in ambito nazionale dal Comando Carabinieri per la Tutela della Salute, finalizzati a contrastare le attività illecite nel settore della sicurezza alimentare e sanitaria in vista delle festività natalizie, il Nas Carabinieri di Ragusa ha intensificato i controlli in tutti i settori della produzione e commercializzazione degli alimenti, con particolare riguardo ai prodotti tipici delle festività natalizie. In tale contesto gli specialisti del Nas, collaborati da personale della Asp competente, hanno disposto la chiusura immediata un panificio ubicato nella provincia di Caltanissetta, a seguito delle accertate gravi condizioni in materia di igiene e sanità in cui vessavano tutti i locali adibiti alla produzione, stoccaggio e commercializzazione dei prodotti alimentari. In relazione alle violazioni rilevate, al titolare dell’azienda sono state contestate sanzioni amministrative per un totale di circa 3.000 euro.