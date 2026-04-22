Grande Muraglia apre a Gela: un maxi store da mille metri quadri sulla SS 117 bis

Apre il megastore Grande Muraglia: 1000 mq di abbigliamento, casa, elettronica e giocattoli. Sconti 20% e grandi spazi da scoprire.

Gela. È stato inaugurato oggi a Gela, lungo la strada statale 117 bis per Catania, il nuovo megastore Grande Muraglia, un centro commerciale di circa mille metri quadrati dedicato allo shopping a prezzi competitivi. Un’apertura molto attesa, che amplia l’offerta commerciale della città con un punto vendita moderno, luminoso e ricco di prodotti per ogni esigenza.

All’interno, i visitatori trovano una vastissima esposizione:

Abbigliamento per tutte le età

Intimo e accessori

Casalinghi e articoli per la casa

Detersivi e prodotti per la cura personale

Borse e zaini

Giocattoli

Elettronica e piccoli elettrodomestici

Il layout è pensato per garantire comfort e praticità: grandi corsie, un soppalco dedicato, eleganti camerini e un personale descritto come preparato e accogliente, pronto ad assistere i clienti in ogni reparto.

All’esterno spicca un enorme parcheggio illuminato, facilmente accessibile e capace di accogliere un alto numero di visitatori, un dettaglio che rende la struttura particolarmente comoda per famiglie e gruppi.

In occasione dell’apertura, Grande Muraglia propone uno sconto inaugurale del 20% su tutti gli articoli, valido per i primi giorni di attività: un incentivo che sta già attirando numerosi curiosi e appassionati di shopping.

Il negozio è aperto tutti i giorni dalle 8:30 alle 20:30, con orario prolungato fino alle 21:00 il sabato e la domenica, per permettere a tutti di visitarlo con calma.

Con i suoi spazi ampi, l’offerta variegata e un’accoglienza curata, Grande Muraglia si candida a diventare un nuovo punto di riferimento per gli acquisti a Gela. Vale la pena provarlo.