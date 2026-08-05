Graduation day per celebrare i risultati accademici degli studenti gelesi

L'iniziativa rivolta agli studenti gelesi

Gela. Valorizzare il merito, celebrare il talento e rafforzare il rapporto tra la città e i suoi giovani. Con questo obiettivo il Comune di Gela, guidato dal sindaco Terenziano Di Stefano, promuove il Graduation Day, una proposta avanzata dal consulente per le politiche giovanili Giuseppe Gallo, per celebrare i giovani gelesi che hanno raggiunto un importante traguardo nel proprio percorso di formazione. E' in programma venerdì 4 settembre alle ore 17:30 presso l’aula consiliare del Comune di Gela. L’iniziativa nasce dalla volontà di riconoscere pubblicamente l’impegno, i sacrifici e la determinazione di tanti giovani che, attraverso lo studio e la formazione, hanno acquisito competenze che rappresentano un patrimonio per l’intera comunità. La cerimonia è rivolta ai giovani gelesi che abbiano conseguito, negli anni accademici 2024/2025 e 2025/2026, uno dei seguenti titoli: laurea triennale; laurea magistrale o laurea magistrale a ciclo unico; master; dottorato di ricerca; scuola di specializzazione; titolo di studio internazionale; altro titolo o percorso di alta formazione. Per partecipare al Graduation Day è necessario compilare il modulo di iscrizione online entro il 31 agosto 2026 al seguente link:https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc_rMlNg3jJPfXNW0jJzTmsr8wwYLN7qH8WK1DCBSGp5Ez_lA viewform usp=header L’amministrazione comunale invita tutti i giovani in possesso dei requisiti a partecipare a questo momento simbolico, che vuole trasformare un successo personale in un’occasione di orgoglio collettivo.