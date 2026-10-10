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Governo, Salvini “Andremo avanti fino ad autunno 2027”

MILANO (ITALPRESS) - "Io ritengo che gli italiani si aspettino che noi governiamo fino all'ultimo giorno che ci hanno incaricato di farlo. Quindi fino all'autunno 2027. Ritengo giusto e corretto fare...

A cura di Redazione Redazione
10 ottobre 2026 14:00
Governo, Salvini “Andremo avanti fino ad autunno 2027” -
Italia
Italpress
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MILANO (ITALPRESS) - "Io ritengo che gli italiani si aspettino che noi governiamo fino all'ultimo giorno che ci hanno incaricato di farlo. Quindi fino all'autunno 2027. Ritengo giusto e corretto fare fino in fondo il nostro lavoro". Lo ha detto il vicepremier e segretario della Lega Matteo Salvini a margine di un presidio del partito davanti alle case popolari in via Rizzoli a Milano alla domanda sull'opportunità di unire in un solo election day le elezioni politiche e le amministrative, anche con la possibilità di andare al voto prima della scadenza naturale della legislatura.

- Foto IPA Agency -

(ITALPRESS).

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Verificato il: 10 ottobre 2026

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