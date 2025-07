Governo, Renzi “Dopo mille giorni l’incantesimo si sta esaurendo”

ROMA (ITALPRESS) - "Ci sono mille giorni e mille giorni. I mille giorni di Meloni sono diversi dai nostri. Se pensate che sia meglio avere un Governo con Giuli e Lollobrigida, Salvini e Santanchè, Urs...

ROMA (ITALPRESS) - "Ci sono mille giorni e mille giorni. I mille giorni di Meloni sono diversi dai nostri. Se pensate che sia meglio avere un Governo con Giuli e Lollobrigida, Salvini e Santanchè, Urso e Tajani prego, votateli pure. Io penso che l'incantesimo si stia esaurendo e che sempre più persone diano un giudizio negativo su questi anni".

Lo scrive nella sua Enews il leader di Iv Matteo Renzi che aggiunge: "Anche il mio Governo è durato mille giorni. E in quei mille giorni abbiamo fatto misure come gli 80 euro, il Jobs Act, Industria 4.0. Abbiamo abbassato la pressione fiscale eliminando l'IMU sulla prima casa, l'Irap costo del lavoro, le tasse sul mondo agricolo". E aggiunge: "Per farla breve: noi abbiamo abbassato la pressione fiscale, Meloni l'ha alzata".

