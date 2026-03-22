Goggia vince il superG di Kvitfjell e conquista la Coppa di specialità

KVITFJELL (NORVEGIA) (ITALPRESS) - Sofia Goggia si prende il superG di Kvitfjell, valido per le finali di Coppa del Mondo di sci alpino femminile, e conquista la Coppetta di specialità 2025-2026. Quin...

KVITFJELL (NORVEGIA) (ITALPRESS) - Sofia Goggia si prende il superG di Kvitfjell, valido per le finali di Coppa del Mondo di sci alpino femminile, e conquista la Coppetta di specialità 2025-2026. Quinta sfera di cristallo per la 33enne bergamasca delle Fiamme Gialle, quattro in discesa e una in superG, che vola sulle nevi norvegesi e taglia il traguardo in 1'29"23 precedendo di 0"32 la svizzera Corinne Suter, seconda. Completa il podio la tedesca Kira Weidle-Winkelmann, terza a 0"60. La neozelandese Alice Robinson, ultima avversaria aritmeticamente in gioco per la Coppa, non va oltre il 16esimo posto a 2"41. "Sono molto felice, non è stata una stagione facile per me - le parole della fuoriclasse lombarda - Ho avuto dei momenti di forte pressione negli ultimi giorni, soprattutto nella mia testa. Ho avuto paura di non farcela o di commettere errori. Avevo dei dubbi, ma quando mi sono presentata al cancelletto mi sono ricordata delle mie qualità. Stava solo a me fare una bella gara, mi sono presa qualche rischio e vedere la luce verde al traguardo è stata una liberazione. Per essere una velocista completa bisogna avere sia la Coppa di discesa che quella di superG". Buona prova per di Elena Curtoni, ottava a 1"38. Fuori dalla top ten Laura Pirovano, 13esima a 2"17; Asja Zenere chiude 15esima a 2"32, Roberta Melesi 23esima a 3"66.

- Foto Ipa Agency -

(ITALPRESS).