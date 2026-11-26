Contro il Femminicidio Gloria, sopravvissuta alla violenza del compagno

La testimonianza raccontata durante l'iniziativa realizzata in occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne.

Gela - Lei è Gloria Boemia, sopravvissuta a un tentato femminicidio. La sua storia risale alla sera del 26 novembre 2014, quando il compagno le sparò un colpo di fucile alla testa. La tragedia si consumò in un casolare di Sacrofano, nei pressi di Roma.

Quel colpo non la uccise, ma le provocò conseguenze gravissime: Gloria ha perso un occhio e l’udito da un orecchio, oggi si sposta su una sedia a rotelle e porta sul corpo i segni permanenti di quella violenza.

Prima di quella sera aveva subito minacce e maltrattamenti da parte del compagno, senza però rendersi pienamente conto del pericolo che stava correndo.

Oggi Gloria porta la propria testimonianza nelle scuole. Incontra gli studenti e racconta la sua storia per aiutarli a riconoscere i segnali della violenza e prevenire situazioni che possono trasformarsi in tragedie.

Ieri Gloria ha incontrato gli studenti degli istituti superiori, che hanno riempito le tribune del Pala Don Bosco.

L'iniziativa è stata promossa dall'assessore ai Servizi sociali, Valeria Caci, in occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne.

L'evento è stato realizzato in collaborazione con gli operatori degli Sportelli antiviolenza del territorio, le associazioni impegnate nel contrasto alla violenza sulle donne e l'équipe multidisciplinare, che ha contribuito a sensibilizzare i ragazzi sul tema.

“Un incontro necessario - ha dichiarato nel suo intervento l’assessore Caci - perché la violenza sulle donne si combatte partendo dai giovani”.

La manifestazione è stata arricchita anche dai contributi artistici degli istituti scolastici. Gli studenti si sono espressi attraverso canti, balli e performance di pittura estemporanea.

L'iniziativa rientra in un progetto triennale dedicato alla sensibilizzazione e alla prevenzione del disagio giovanile.