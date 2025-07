Gloria Felici e la sua esperienza scout: un viaggio di formazione e crescita personale

Ha scelto di approfondire lo scautismo come tema per la sua tesina perché, per lei, non è solo un’attività ricreativa, ma una scuola di vita.

Gela. Gloria Felici, studentessa della 3D dell’Istituto “Ettore Romagnoli”, ha lasciato un segno indimenticabile durante la presentazione della sua tesina di terza media. Si è presentata davanti ai professori indossando l’uniforme scout e portando con sé una passione che traspariva da ogni parola e gesto.I docenti sono rimasti entusiasti e incuriositi dal racconto di Gloria sulla sua esperienza nello scoutismo. Hanno voluto conoscere i suoi capi scout, coloro che l’hanno guidata e supportata nel corso del tempo, e hanno chiesto spiegazioni sui distintivi e gli adesivi applicati sulla sua camicia, vere e proprie “tappe” che segnano conquiste e progressi nel cammino scout.

Alla fine dell’interrogazione è accaduto qualcosa di raro e significativo: un lungo applauso e una sincera stretta di mano dei docenti, che uno dopo l’altro si sono alzati per congratularsi con lei. «È stata un’esperienza fantastica, sembrava di vivere un sogno» racconta Gloria, con un entusiasmo che trasmette a chiunque l’ascolti. Ha scelto di approfondire lo scautismo come tema per la sua tesina perché, per lei, non è solo un’attività ricreativa, ma una scuola di vita. Uno spazio in cui apprendere e coltivare valori come il rispetto, la collaborazione, l’autonomia e l’impegno verso gli altri. Questo movimento educativo l’ha aiutata a crescere e a diventare la persona che è oggi.

«Ho voluto approfondirne le origini e i principi per condividere quanto lo scoutismo sia stato importante per me e quanto possa esserlo per tanti ragazzi» spiega Gloria. Conclusa la scuola media, ha deciso di continuare il suo percorso al Liceo delle Scienze Umane. Una scuola che le permetterà di comprendere meglio le persone e i loro comportamenti, e di approfondire l’arte dell’educare. «Anche lo scoutismo mi ha avvicinata a questi temi e sono certa che questa scuola mi aiuterà a crescere sia come persona che per il mio futuro» conclude, determinata e consapevole della strada che vuole percorrere.