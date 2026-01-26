Gli studenti del Verga trionfano alla "First Lego League"

Un successo che premia il laboratorio di robotica all’avanguardia dell’istituto e l’impegno di studenti e docenti in una didattica moderna e orientata al futuro, portando prestigio alla scuola e alla città.

Gela. Un traguardo di grande prestigio per l’Istituto “Giovanni Verga” , che si afferma nella competizione internazionale FIRST LEGO League conquistando il primo e più rappresentativo riconoscimento della manifestazione. A vincerlo sono stati gli studenti del laboratorio di robotica dell’istituto, che hanno dimostrato come la tecnologia possa diventare strumento di crescita, inclusione e lavoro di squadra.

Il Premio viene assegnato ai team che meglio incarnano i valori fondanti della FIRST LEGO League: collaborazione, rispetto reciproco, scoperta, innovazione, impatto sociale e divertimento. Un premio che va oltre la semplice performance tecnica del robot, valorizzando l’approccio educativo, il comportamento etico e il principio che promuove competizione sana, condivisione delle conoscenze e spirito di comunità. Determinante è stato il lavoro svolto all’interno del laboratorio di robotica all’avanguardia dell’Istituto Verga, uno spazio moderno e altamente tecnologico in cui gli studenti imparano a programmare, progettare e risolvere problemi complessi, sviluppando al tempo stesso competenze trasversali come il lavoro di squadra, la comunicazione e la creatività. Un ambiente che rappresenta un modello di didattica innovativa e orientata al futuro.

Il successo ottenuto è frutto dell’impegno, della passione e della preparazione degli studenti, guidati dai docenti e dai tutor che credono fortemente nell’educazione STEM come leva di sviluppo culturale e sociale. Un risultato che porta lustro non solo alla scuola, ma all’intera città di Gela, dimostrando come investire in formazione e innovazione significhi costruire opportunità concrete per le nuove generazioni.

Con questo importante riconoscimento, l’Istituto “Giovanni Verga” conferma il proprio ruolo di eccellenza nel panorama scolastico, rafforzando il valore di una scuola capace di guardare avanti, dove tecnologia, inclusione e creatività camminano insieme.