Gli scout danno l'esempio, ripulita una delle aree del porto rifugio

Dietro queste attività c’è una comunità educante fatta di capi scout, famiglie e territorio, che non vuole rassegnarsi ma cerca in tutti modi di rappresentare scenari civici nuovi

Gela. Il gruppo Agesci Gela 4 continua a trasformare il servizio in un’esperienza educativa capace di lasciare il segno, ben oltre la semplice pulizia di uno spazio. Nei giorni scorsi, gli scout del reparto nautico, ragazzi tra i 12 i i 16 anni, sono intervenuti nell’area del circolo velico, a ridosso del porto rifugio, restituendo dignità a uno spazio segnato da incuria e abbandono. Tra sabbia e rifiuti, ciò che emerge non è solo il lavoro svolto, ma il significato profondo di un gesto: scegliere di esserci, prendersi responsabilità, agire per il bene comune. L'Agesci Gela 4 sta puntando a valorizzare soprattutto tra i giovani la risorsa mare; dal mare dicono i capi scout può arrivare una via di sviluppo per questo territorio. Purtroppo emerge un contrato evidente, da una parte ci sono giovani cittadini che, con pazienza e spirito di servizio, ripuliscono un’area frequentata; dall’altra, chi la utilizza come luogo di ritrovo lasciando dietro di sé rifiuti e degrado. In questo solco si inserisce con forza il richiamo dell’enciclica Laudato si', che invita a una “ecologia integrale”, dove ambiente e relazioni umane sono profondamente connessi. Il gruppo Agesci Gela 4 non è nuovo a queste iniziative. Solo qualche giorno fa gli scout erano stati impegnati nella riqualificazione di una ringhiera sul lungomare, restituendo sicurezza e decoro a un altro spazio pubblico. Piccoli interventi, certo, ma capaci di generare un impatto educativo significativo. Dietro queste attività c’è una comunità educante fatta di capi scout, famiglie e territorio, che non vuole rassegnarsi ma cerca in tutti modi di rappresentare scenari civici nuovi. In un contesto segnato da difficoltà economiche e occupazionali, soprattutto per i giovani, educare alla cura del territorio significa anche seminare futuro. A Gela, tra sacchi di rifiuti raccolti e mani sporche di vernice, c’è una generazione che sta imparando, concretamente, che il cambiamento è possibile. Un gesto alla volta.