Gli sbandieratori di Gela e gli atleti della Gymnastics incantano il Vaticano

Con esibizioni cariche di tradizione, arte e spiritualità, hanno incantato il pubblico e ricevuto il ringraziamento e la benedizione di Papa Leone XIV.

Gela. Ci sono luoghi che segnano una vita e momenti destinati a restare scolpiti nella memoria collettiva. Il 6 e 7 gennaio 2026, per i gruppi gelesi degli Sbandieratori di Gela e dei Ginnasti della Gymnastics Club, quel luogo è stato il Vaticano e quel momento si è trasformato in un’esperienza di straordinario valore spirituale, umano e artistico. In occasione della chiusura della Porta Santa, il suggestivo Corteo della Sicilia ha attraversato Roma partendo da Castel Sant’Angelo fino a Piazza San Pietro. Lungo il percorso, tra lo stupore dei turisti e l’emozione dei fedeli, i gruppi hanno animato la città con esibizioni itineranti che hanno saputo raccontare, attraverso colori, musica e movimento, l’identità più autentica della Sicilia.

Dopo l’Angelus di Papa Leone XIV, davanti a una Piazza San Pietro gremita e attenta, si sono esibiti gli Sbandieratori e Musici della Sicilia, tra cui quelli provenienti da Gela. La coreografia, intensa e perfettamente sincronizzata, eseguita sulle note di Trinacria e arricchita dalla presenza di figuranti in abiti medievali, ha regalato un colpo d’occhio solenne e coinvolgente, capace di parlare direttamente al cuore del pubblico. Subito dopo è stata la volta dei Ginnasti della Gymnastics Club, protagonisti di una raffinata coreografia a corpo libero impreziosita dall’uso del nastro della ginnastica ritmica. A lasciare tutti senza fiato sono state le Ali Dorate, con un’apertura di tre metri: un potente simbolo di pace e speranza che, librandosi nella piazza, ha creato un effetto scenico di rara bellezza, accolto da lunghi e sentiti applausi.

L’evento romano “Viva la Befana”, per la parte regionale siciliana, è stato guidato e organizzato da Zenap Chaudry e Giusi Cucchiara, Membro Responsabile Sicilia di Servente di Europa e Famiglia. I gruppi gelesi, tutti affiliati ASI e FGI, hanno partecipato con 61 tra atleti e tecnici, portando alto il nome della città di Gela in uno dei luoghi più simbolici al mondo. Il 6 gennaio, inoltre, due tecnici della Gymnastics Club, Maria Ester Greco e Valter Miccichè, hanno ricevuto la fascia di Ambasciatori di Pace per l’anno 2026, conferita dall’associazione Europa Famiglia, organizzatrice dell’evento. Il giorno successivo, 7 gennaio, le fasce sono state simbolicamente benedette dal Santo Padre.

Valter Miccichè ed Ester Greco

Sempre il 7 gennaio, tutti i partecipanti hanno preso parte all’udienza presso l’Auditorium Nervi, durante la quale Papa Leone XIV ha rivolto un ringraziamento speciale ai gruppi gelesi, impartendo la sua benedizione a tutti i presenti. Un momento di intensa spiritualità che ha suggellato un’esperienza già carica di significato.

Valter Miccichè ha voluto ringraziare Zenap Chaudry, Giusi Cucchiara e Sergio Balestrini, coordinatore generale del comitato Viva la Befana di Roma:

«I ragazzi e le ragazze hanno superato tante difficoltà, anche esibirsi sotto la pioggia. Non hanno mollato, hanno dimostrato determinazione. Sono fiero e orgoglioso di queste persone speciali».

Un ringraziamento sentito è andato anche alle tecniche Jlenia Cosenza, Giusi Renna ed Ester Greco, che hanno seguito il gruppo con dedizione e competenza.

L’elenco dei partecipanti è lungo, così come l’eco di questa esperienza che continuerà a risuonare nel tempo: Asia Aberia, Alessandra e Matilde Aliotta, Rosario Aliotta, Chiara Arnone, Ferdinando Baldacchino, Dalila e Paolo Cafà, Samuele Casciana, Aurora Cirignotta, Gessica Cocchiaro, Alessandra Di Caro, Jasmine Di Giacomo, Ginevra Di Maggio, Federico e Fabio Fargetta, Federica Ferrara, Salvatore Ferrara, Gloria Gallo, Gianluca e Crocifisso Giannone, Paride Giardina, Mariacarla Giudice, Alessandro Guarnera, Serena Gueli, Gaia Lavini, Pino Lentini, Candida Lo Monaco, Angela Malandrino, Lavinia Margani, Diana Matraxia, Roberta Mendola, Gaia Messina, Marta Maria, Roberta Moscato, Claudia Nardo, Ilaria Nigido, Katia Pappalardo, Mario Parisi, Matteo Pendolino, Giusy Pepe, Gaia Puccio, Mario Marco Aurora Refetto, Sofia Scaduto, Patrizia Scicolone, Giulio Scrivano, Deborah Selicato, Liboria e Viviana Tallarita, Noemi Gueli, Salvatore Spinello, Noemi Lisi, Sarah Giannone.

Per tutti loro, e soprattutto per quei ragazzi che hanno danzato, sventolato bandiere e offerto il proprio talento in Vaticano, questa non è stata solo un’esibizione.

È stata una lezione di vita, di fede e di coraggio. Un ricordo che, come le ali dorate spiegate in Piazza San Pietro, continuerà a volare alto nei loro cuori.