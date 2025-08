Gli ex alunni insieme al professore Messana, "grandi doti culturali e umane"

Latinista e grecista ha anche ottenuto cattedre universitarie

Caltanissetta. C'erano anche suoi ex alunni gelesi per rendergli omaggio, a Caltanissetta. Il professore Enzo Messana, che per oltre cinquant'anni ha dedicato la sua attività all'insegnamento, iniziò proprio a Gela, dal liceo classico “Eschilo”, per poi proseguire a Caltanissetta. Latinista e grecista ha anche ottenuto cattedre universitarie. Ieri, in un locale di Caltanissetta, una sessantatina di ex alunni si è data appuntamento. Un momento molto sentito, come ha voluto spiegare il dottor Gaetano Trainito. “Rimane un ricordo indelebile – dice – non solo legato alle qualità professionali e di docente del professore Messana, ma soprattutto a quelle umane e al rapporto che riusciva a instaurare con gli studenti”. Gli intervenuti gli hanno donato una pubblicazione “Aprici Flores”, una raccolta di scritti proprio in suo onore. Tanti i messaggi che hanno voluto mettere in luce il ricordo un docente, che ieri è parso anche in parte commisso dall'affetto e dalla vicinanza di chi lo ricorda ancora per il suo impegno nella formazione e nella cultura.