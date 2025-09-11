"Giusto confronto tra sindaco e consiglieri", Cuvato: "Su scelte politiche si decide nel partito"

Cuvato, su un piano strettamente amministrativo, non fa trasparire increspature nel dialogo con il primo cittadino

Gela. "Un confronto schietto". Lo definisce così, il consigliere comunale dem Antonio Cuvato, l'incontro che il sindaco Terenziano Di Stefano, in settimana, ha tenuto insieme a tutti i consiglieri di maggioranza. "Sono momenti utili per mettere a fattor comune ogni aspetto amministrativo - spiega il vicecapogruppo del Pd e attuale consigliere provinciale del partito - siamo consiglieri di estrazione politica e con esperienze, spesso differenti. Il sindaco dimostra piena capacità di valutare le nostre osservazioni e i suggerimenti su temi e interventi da mettere in campo per andare avanti". Cuvato, su un piano strettamente amministrativo, non fa trasparire increspature nel dialogo con il primo cittadino. "Il sindaco è sereno e ha l'esperienza per affrontare situazioni, amministrativamente non semplici", precisa. È probabile, inoltre, che la riunione tenutasi martedì possa essere il preambolo di altri confronti, periodici. "Dare una continuità è sempre molto importante - aggiunge Cuvato - è giusto che il sindaco, a capo dell'amministrazione, e chi lo sostiene in consiglio, facciano il punto, in maniera costante". Di Stefano, al termine dell'incontro con i consiglieri del "modello Gela", come abbiamo riportato, ancora una volta è stato molto netto nel riferire che le questioni prettamente politiche e di strategia verranno affrontate dopo l'approvazione del bilancio stabilmente riequilibrato, punto nevralgico per la prossima programmazione. I dem, a loro volta, sanno bene che lo strumento finanziario è fondamentale. "Per quanto riguarda gli aspetti politici e le scelte - conclude Cuvato - avremo una riunione interna del nostro partito, con dirigenti, assessori e consiglieri. Sarà quella la sede per valutare le priorità che sono oggetto di discussione con il sindaco". I democratici hanno già tenuto un tavolo ristretto proprio con Di Stefano e il dialogo prosegue, allo stato senza alcuna intenzione di interrompere un'esperienza, amministrativa e politica, che sta coinvolgendo a pieno i dem, al netto del capitolo della rappresentanza, che progressivamente riemergerà, di certo.

In foto il consigliere del Pd Antonio Cuvato