Quotidiano di Gela

"Giusto confronto tra sindaco e consiglieri", Cuvato: "Su scelte politiche si decide nel partito"

Cuvato, su un piano strettamente amministrativo, non fa trasparire increspature nel dialogo con il primo cittadino

A cura di Rosario Cauchi Rosario Cauchi
11 settembre 2025 14:47
"Giusto confronto tra sindaco e consiglieri", Cuvato: "Su scelte politiche si decide nel partito" -
Gela
Politica
Condividi

Gela. "Un confronto schietto". Lo definisce così, il consigliere comunale dem Antonio Cuvato, l'incontro che il sindaco Terenziano Di Stefano, in settimana, ha tenuto insieme a tutti i consiglieri di maggioranza. "Sono momenti utili per mettere a fattor comune ogni aspetto amministrativo - spiega il vicecapogruppo del Pd e attuale consigliere provinciale del partito - siamo consiglieri di estrazione politica e con esperienze, spesso differenti. Il sindaco dimostra piena capacità di valutare le nostre osservazioni e i suggerimenti su temi e interventi da mettere in campo per andare avanti". Cuvato, su un piano strettamente amministrativo, non fa trasparire increspature nel dialogo con il primo cittadino. "Il sindaco è sereno e ha l'esperienza per affrontare situazioni, amministrativamente non semplici", precisa. È probabile, inoltre, che la riunione tenutasi martedì possa essere il preambolo di altri confronti, periodici. "Dare una continuità è sempre molto importante - aggiunge Cuvato - è giusto che il sindaco, a capo dell'amministrazione, e chi lo sostiene in consiglio, facciano il punto, in maniera costante". Di Stefano, al termine dell'incontro con i consiglieri del "modello Gela", come abbiamo riportato, ancora una volta è stato molto netto nel riferire che le questioni prettamente politiche e di strategia verranno affrontate dopo l'approvazione del bilancio stabilmente riequilibrato, punto nevralgico per la prossima programmazione. I dem, a loro volta, sanno bene che lo strumento finanziario è fondamentale. "Per quanto riguarda gli aspetti politici e le scelte - conclude Cuvato - avremo una riunione interna del nostro partito, con dirigenti, assessori e consiglieri. Sarà quella la sede per valutare le priorità che sono oggetto di discussione con il sindaco". I democratici hanno già tenuto un tavolo ristretto proprio con Di Stefano e il dialogo prosegue, allo stato senza alcuna intenzione di interrompere un'esperienza, amministrativa e politica, che sta coinvolgendo a pieno i dem, al netto del capitolo della rappresentanza, che progressivamente riemergerà, di certo.

In foto il consigliere del Pd Antonio Cuvato

Continua a leggere su quotidianodigela.it

Le migliori notizie, ogni giorno, via e-mail

Segui Quotidiano di Gela