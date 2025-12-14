"Giusto andare avanti con questa squadra di governo", Castellana: "Verifica? Cambi non sono scontati"

Dai cinquestelle nessuna bandiera che avvisi di “mare mosso” in maggioranza e anzi non trapela alcuna velleità immediata di una verifica, sostenuta invece da una frangia democratica

Gela. “Giusto continuare con questa squadra che funziona”. Lo ha spiegato a chiare lettere il sindaco Terenziano Di Stefano e lo conferma il capogruppo consiliare M5s Francesco Castellana. L'esponente pentastellato non entra direttamente nel merito delle ultime vicende, targate soprattutto Pd, ma ritiene comunque che per una verifica politica, tra i ranghi della maggioranza, si può attendere, proseguendo invece nel lavoro “che sta dando risultati per la città”. “Noto che i cittadini danno riscontri e mi pare che l'azione del sindaco e dell'amministrazione comunale abbia consensi – aggiunge Castellana – una verifica, credo, si potrà fare tra qualche mese. Penso che il segretario del Pd Giuseppe Arancio abbia ben focalizzato la questione. Peraltro, condurre una verifica politica di maggioranza, secondo me, non sarà necessariamente un momento per stravolgimenti o rimescolamenti nel governo cittadino. Se ci sarà una richiesta ufficiale da parte della segreteria del Pd, si affronterà un approfondimento politico interno ma senza farlo per forza corrispondere a cambiamenti in corso d'opera”. I pentastellati si rivedono nella prospettiva del sindaco, nonostante qualche tensione legata al recente passaggio del consigliere comunale Massimiliano Giorrannello, ora sotto il simbolo M5s, dopo aver lasciato il gruppo civico del primo cittadino. “Non era facile amministrare la città senza un bilancio e senza risorse – sottolinea Castellana – il sindaco ha dimostrato una capacità di resilienza. I cittadini stanno percependo gli sforzi fatti. Il bilancio approvato in consiglio è un passo importante e aspettiamo l'esito della valutazione ministeriale. Però, dopo tanti anni, i cittadini hanno avuto la possibilità di stare a Gela, con eventi che hanno richiamato migliaia di presenze. Stiamo facendo tutto il possibile e quando le risorse saranno sbloccate avvieremo un piano generale su scuole e strade”. Castellana non mostra troppi tentennamenti neanche rispetto ai rapporti interni al gruppo M5s. “Ci sono posizioni serene – dice ancora – è vero, nel recente passato ci sono state incomprensioni. Sta però prevalendo il dialogo e il riconoscimento dei ruoli e delle posizioni. Tutti hanno la possibilità di contribuire all'azione amministrativa e allo sviluppo del partito. E' normale che non esista un pensiero unico. Insieme al nostro parlamentare regionale Nuccio Di Paola, lavoriamo per dare un contributo consistente. La dialettica non manca mai, in maniera sempre schietta e leale, anche con gli assessori Simone Morgana e Romina Morselli”. Il gruppo locale M5s non può che rivedersi nel parlamentare Ars e coordinatore regionale del partito, Nuccio Di Paola, tra i grandi sponsor politici del “modello Gela” di Di Stefano. Le linee di contatto con il sindaco non mancano e si capisce da ciò che gli viene riconosciuto, in termini di strategia. “Fa bene il sindaco a parlare con tutti – conclude Castellana – non a caso ho citato la resilienza che lo contraddistingue. E' sindaco, anzitutto, della città e gli va dato atto che riesce a mantenere rapporti leali pure con l'opposizione”. Dai cinquestelle nessuna bandiera che avvisi di “mare mosso” in maggioranza e anzi non trapela alcuna velleità immediata di una verifica, sostenuta invece da una frangia democratica. Infine, per l'esponente cinquestelle, anche su un piano regionale, “non va trascurato il fatto che Italia Viva, PeR e Controcorrente siano ormai nella nostra stessa ottica, quanto al progetto politico progressista”.

In foto il capogruppo M5s Francesco Castellana