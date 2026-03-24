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Giustizia, Schlein “Dimissioni tardive, Delmastro e Bartolozzi capri espiatori”

ROMA (ITALPRESS) - Le dimissioni di Delmastro e Bartolozzi "sono tardive perchè avrebbero dovuto già essere pretese dalla presidente del Consiglio: sembra che siano capri espiatori facili di una sconf...

A cura di Redazione Redazione
24 marzo 2026 20:05
Giustizia, Schlein “Dimissioni tardive, Delmastro e Bartolozzi capri espiatori” -
Italia
Italpress
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ROMA (ITALPRESS) - Le dimissioni di Delmastro e Bartolozzi "sono tardive perchè avrebbero dovuto già essere pretese dalla presidente del Consiglio: sembra che siano capri espiatori facili di una sconfitta che è tutta di Giorgia Meloni". Così la segretaria del Pd Elly Schlein a "Di Martedì" in onda questa sera su La7. Quanto è grave il caso Delmastro? "E' gravissimo e penso che dobbiamo continuare a seguirne gli sviluppi perchè non è credibile che un sottosegretario alla Giustizia fondi una società con la figlia di una persona già indagata e poi condannata per mafia per essere prestanome del clan Senese" senza saperlo. "Quindi è gravissimo e sono dimissioni che arrivano tardive perchè subito Meloni avrebbe dovuto pretenderle".

- Foto IPA Agency -

(ITALPRESS).

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