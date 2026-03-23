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Giustizia, Parodi si dimette da presidente dell’Anm

ROMA (ITALPRESS) - Cesare Parodi, secondo quanto si apprende, si è dimesso dalla presidenza dell'Associazione Nazionale Magistrati per motivi familiari. La decisione è stata comunicata dallo stesso Pa...

A cura di Redazione Redazione
23 marzo 2026 15:00
Giustizia, Parodi si dimette da presidente dell’Anm -
Italia
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ROMA (ITALPRESS) - Cesare Parodi, secondo quanto si apprende, si è dimesso dalla presidenza dell'Associazione Nazionale Magistrati per motivi familiari. La decisione è stata comunicata dallo stesso Parodi ai colleghi del Comitato direttivo centrale dell'associazione.

- Foto IPA Agency -

(ITALPRESS).

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