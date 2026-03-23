Giustizia, Parodi si dimette da presidente dell’Anm
ROMA (ITALPRESS) - Cesare Parodi, secondo quanto si apprende, si è dimesso dalla presidenza dell'Associazione Nazionale Magistrati per motivi familiari. La decisione è stata comunicata dallo stesso Pa...
A cura di Redazione
23 marzo 2026 15:00
ROMA (ITALPRESS) - Cesare Parodi, secondo quanto si apprende, si è dimesso dalla presidenza dell'Associazione Nazionale Magistrati per motivi familiari. La decisione è stata comunicata dallo stesso Parodi ai colleghi del Comitato direttivo centrale dell'associazione.
- Foto IPA Agency -
(ITALPRESS).