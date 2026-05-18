"Giuste richieste sindaco ad alleati, azzeramento? Non mi risulta", Di Paola: "Progressisti e Di Stefano insieme"

L'intensità del rapporto politico tra il capo dell'amministrazione e il parlamentare regionale non sembra più quella del 2024 ma lo stesso Di Paola sa che dall'amministrazione Di Stefano non si può prescindere

Gela. Il vertice di maggioranza dello scorso fine settimana, appositamente voluto dal sindaco Terenziano Di Stefano, seppur non abbia avuto un seguito pratico sul piano di potenziali cambi in giunta o addirittura non abbia acceso il tasto dell'azzeramento, ha però permesso al capo dell'amministrazione di dare segnali precisi e non sempre favorevoli a un certo andazzo interno. Di Stefano, a conclusione della riunione, ha parlato espressamente di malumori notati in alcuni consiglieri comunali di maggioranza e della necessità impellente che tutti gli alleati dimostrino, "con i fatti", di voler portare avanti l'azione amministrativa per la città. "Non credo si riferisse al Movimento cinquestelle - dice il parlamentare Ars Nuccio Di Paola - la maggioranza del sindaco non è composta solo da M5s e Pd. Ci sono tante forze, in consiglio e in giunta, che lo supportano. Fa bene a voler serrare le file ma mi auguro che tutti recepiscano l'invito. Ognuno, sulla base del proprio ruolo, deve dare contributi concreti. Se non sbaglio, il sindaco si è rivolto anche a chi è in maggioranza in città e allo stesso tempo lo è anche in Regione. Su temi come sanità e porto, da opposizione in Regione, non ci siamo mai risparmiati. Oggi, l'Autorità portuale è affidata a un presidente che ha una chiara matrice politica, essendo della Lega". Per il vicepresidente dell'Ars, allo stato, non sembrano emergere ostacoli politici che possano indurre il sindaco a scelte più drastiche. "L'azzeramento? Normalmente si decide di farlo se ci sono situazioni o condizioni che possano portare a una mossa di questo tipo - aggiunge il coordinatore regionale M5s - a me, non risultano situazioni del genere". I cinquestelle non appaiono distanti da una certa visione amministrativa del sindaco e della sua giunta. Per Di Paola, non a caso, le tante polemiche sulla destinazione di una parte delle compensazioni agli eventi non ha basi solide. "Non ci vedo nulla di male - continua - l'amministrazione comunale, due anni fa, ha iniziato una programmazione volta a far uscire la città da un certo isolamento. Lo scorso anno, con fondi che ho sbloccato con l'azione parlamentare, abbiamo dato alla città mesi di incremento turistico e di maggiori spazi di bellezza e decoro. Se dalla Regione non arriva nulla, è giusto individuare altri fondi. È una città che ha un museo dei relitti greci, che attende la riapertura di quello regionale e può contare su siti archeologici di importanza internazionale. Incrementare la presenza turistica e valorizzare la città, con una programmazione precisa, è un passo importante. A me, quelle sulle compensazioni sembrano polemiche a sfondo politico. Le compensazioni rispettano destinazioni dettate dal protocollo del 2014". Il connubio politico più forte, tra il sindaco e il vicepresidente dell'Ars, si concretizzò due anni fa, in quella che allora era l'agorà verso le amministrative. A un anno circa dalle prossime regionali, Di Paola non è intenzionato a buttarsi tutto alle spalle. "Siamo molto impegnati per la tornata delle amministrative che ci sarà a breve - conclude - dopo, sarà il momento, partendo da Gela, di sviluppare un percorso comune che metta insieme il sindaco, il Pd, il Movimento cinquestelle, i civici, Avs, Controcorrente e tutte le forze che credono a un'alternativa progressista per la Sicilia, che ormai chiaramente è stanca di un governo regionale che non riesce a incidere ed è segnato da inchieste giudiziarie e spartizione di potere. La questione morale è imprescindibile. Nel fine settimana appena trascorso, abbiamo iniziato, nel Movimento cinquestelle, il confronto sul programma con Nova, che ritengo ha già fatto registrare un'ampia e interessata partecipazione di iscritti al partito e di cittadini". L'intensità del rapporto politico tra il capo dell'amministrazione e il parlamentare regionale non sembra più quella del 2024 ma lo stesso Di Paola sa che dall'amministrazione Di Stefano non si può prescindere, anche in una prospettiva regionale, progressista e civica.