Nozze titanio Butera, 70 anni di matrimonio per Giuseppe Noto e Caterina Chiolo

Hanno festeggiato le nozze di titanio: quattro figli, nove nipoti e dieci pronipoti per una storia di vita insieme.

Butera - Settant’anni di matrimonio, una famiglia costruita insieme e una scelta che ha segnato il loro futuro. Giuseppe Noto e Caterina Chiolo hanno celebrato il 18 ottobre scorso le nozze di titanio, con una funzione religiosa nella chiesa Maria SS. Ausiliatrice di Butera.

La loro storia comincia nell’infanzia, quando abitavano vicini e avevano modo di incontrarsi frequentemente. A conquistare Caterina, che all’epoca aveva diversi corteggiatori, fu la simpatia di Giuseppe. Dal loro matrimonio sono nati quattro figli, Giovanni, Teresa, Concetta e Angelo. Oggi la famiglia conta anche nove nipoti e dieci pronipoti.

Alla domanda sul segreto di una così lunga unione, i due indicano la comprensione reciproca e la pazienza. Caratteri entrambi determinati, con Giuseppe più testardo e Caterina, come raccontano loro stessi, più incline a lasciar correre.

Tra gli episodi ricordati dalla coppia c’è la possibilità, arrivata poco dopo le nozze, di trasferirsi in Germania per un’opportunità di lavoro. Giuseppe avrebbe dovuto partire da solo, ma alla fine scelse di restare a Butera accanto alla moglie. Una decisione che Caterina considera determinante per il futuro della famiglia: "Avrebbe cambiato la storia di tutta la nostra famiglia".

A settant’anni da quel matrimonio, la coppia ha festeggiato un traguardo che attraversa tre generazioni e racconta una vita condivisa, fatta di scelte, compromessi e quotidiana pazienza.