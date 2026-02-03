Giunta promosso primo dirigente: guida il commissariato di polizia di via Zucchetto

Promozione per il dirigente di polizia

Gela. Lo scorso 28 gennaio il Consiglio di Amministrazione per il Personale della Polizia di Stato ha promosso due dirigenti della Polizia di Stato in servizio nella provincia di Caltanissetta. Il Vice Questore della Polizia di Stato Emanuele Giunta, dirigente reggente del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Gela, è stato promosso alla qualifica superiore di Primo Dirigente. Il Commissario Capo della Polizia di Stato Liborio Insinga, direttore della Sezione Investigativa nissena del Servizio Centrale Operativo della Polizia di Stato, è stato, invece, promosso alla qualifica superiore di Vice Questore Aggiunto. Ai due Dirigenti, che continueranno a svolgere il proprio servizio negli attuali Uffici di appartenenza, il Questore della provincia di Caltanissetta Marco Giambra ha augurato una carriera ricca di successi e soddisfazioni.