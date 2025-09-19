Quotidiano di Gela

Giuli "Costruire ponti è un aspetto fondamentale della cultura mediterranea"

Le parole del ministro della cultura a Palermo

19 settembre 2025
19 settembre 2025 13:04
PALERMO (ITALPRESS) – “Med Or ha ispirato una parte culturale del piano Mattei: è un riferimento fondamentale per quanto riguarda formazione, ricerca e studio non solo per dipanare condizioni angoscianti come le guerre, ma anche in termini di diplomazia culturale”. Lo sottolinea il ministro della Cultura Alessandro Giuli, intervenuto durante il convegno ‘Palermo, crocevia del Mediterraneo’ all’Hotel Villa Igiea.

“Le relazioni multilaterali con i paesi del Mediterraneo allargato sono alla base di quella che ci piace chiamare Eurafrica – continua Giuli – Grazie ad eventi come questo il mio ministero sarà in grado di cooperare per incentivare i rapporti con le istituzioni degli altri paesi. Il Maxxi Med è nato proprio per costruire ponti, aspetto fondamentale della cultura mediterranea: dobbiamo essere pontefici di un rapporto che esiste da millenni”.

