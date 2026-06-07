Giudice: "Lacagnina esempio di dedizione e valori, tutto il consiglio apprezza"

Le parole del presidente Giudice

Gela. La scelta dell'insegnante Samanta Lacagnina, che ha destinato i giorni di ferie per assistere un anno alunno in procinto di sostenere un delicato intervento chirurgico, ha colpito anche il presidente del consiglio comunale Paola Giudice. "Desidero esprimere, a nome mio personale e dell'intero consiglio comunale, il più sincero apprezzamento e la più profonda gratitudine nei confronti dell'insegnante di sostegno Samanta Anna Lacagnina per il nobile gesto di vicinanza, solidarietà e autentico amore educativo dimostrato nei confronti del suo alunno. La storia che emerge in questi giorni rappresenta uno straordinario esempio di dedizione professionale e umana e testimonia valori che vanno ben oltre il dovere professionale. L'insegnante Lacagnina ha dimostrato come la scuola possa essere non soltanto luogo di apprendimento, ma anche comunità di cura, inclusione e vicinanza concreta alle persone più fragili. Le sue parole, "i miei alunni sono come figli", racchiudono il senso più autentico della missione educativa e restituiscono dignità e valore a una professione fondamentale per la crescita della nostra società. In un tempo in cui spesso si parla delle difficoltà del sistema scolastico, esempi come quello di Samanta Anna Lacagnina ci ricordano quanto siano preziose le donne e gli uomini che ogni giorno, con discrezione e sacrificio, operano nelle nostre scuole mettendo al centro la persona e i suoi bisogni. Voglio rivolgere un sentito ringraziamento a Samanta Anna Lacagnina per aver dato prova di grande sensibilità, altruismo e spirito di servizio, rappresentando al meglio i valori della nostra comunità e offrendo un esempio che merita di essere conosciuto e valorizzato".