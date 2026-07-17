Nico Riccobene, 24 anni, eletto nuovo coordinatore provinciale di Gioventù Nazionale Caltanissetta. Il congresso si è svolto a Gela.

Gela - Si è tenuto ieri a Gela il congresso provinciale di Gioventù Nazionale Caltanissetta, il movimento giovanile di Fratelli d'Italia, che ha eletto all'unanimità Nico Riccobene come nuovo coordinatore provinciale.

Classe 2002, originario di Riesi, Riccobene vanta già un percorso politico solido: coordinatore cittadino del circolo di Riesi per Fratelli d'Italia, arriva a questo incarico dopo anni di militanza attiva, iniziati durante gli studi universitari.

«Accolgo questo incarico con entusiasmo e con un forte senso di responsabilità - ha dichiarato il neo eletto -. Lavorerò per rendere Gioventù Nazionale sempre più presente nella nostra provincia, coinvolgendo i giovani, ascoltando il territorio e creando occasioni di confronto. L'obiettivo è costruire una classe dirigente preparata, radicata e capace di dare risposte concrete».

Nel suo intervento, Riccobene ha ringraziato l'On. Totò Scuvera per la vicinanza e il costante impegno verso il movimento giovanile, e tutti i rappresentanti regionali e nazionali presenti ai lavori congressuali, tra cui Andrea Piepoli, Caterina Funel, Maicol Busilacchi, Aldo Gulotta, Luciano Zuccarello, il coordinatore provinciale di FdI Gianluca Nigrelli e il coordinatore cittadino di Gela Pierpaolo Grisanti.

La sfida del nuovo coordinatore sarà ora quella di dare nuovo slancio al movimento nella provincia nissena, puntando sull'ascolto dei territori e sulla formazione politica delle nuove generazioni.