Compagnia Antidoto, cala il sipario: "Ma che domenica" chiude la stagione

Atto finale che chiude un’annata da incorniciare che ha ottenuto un ottimo riscontro anche da parte del pubblico, che ha apprezzato gli spettacoli della compagnia locale.

Gela. Cala il sipario sulla stagione teatrale della Compagnia Antidoto, giunta al capolinea. A chiuderla sarà “Ma che domenica”, rappresentazione comica di scena venerdì e sabato alle 21 e domenica alle 18. Atto finale che chiude un’annata da incorniciare che ha ottenuto un ottimo riscontro anche da parte del pubblico, che ha apprezzato gli spettacoli della compagnia locale.

“La stagione è andata meravigliosamente bene, chiuderemo alla grande questo weekend - dichiara Emanuele Giammusso -. ‘Ma che domenica’ è una commedia esilarante che farà sicuramente divertire il pubblico”.

Il futuro, come detto anche da Giammusso, è già stato programmato, seppur in estate potrebbe arrivare qualche novità. Neanche il tempo di chiudere una stagione teatrale che la mente della compagnia è già proiettata verso la prossima, il cui inizio è nuovamente previsto per metà novembre.

“In futuro faremo tante altre belle commedie, sveleremo tutto in seguito - conclude -. Ciò che è certo è che già stasera la gente troverà il cartellone per la prossima stagione teatrale”.