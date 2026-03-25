Giovani commercialisti, presidenza a Di Fede: eletti componenti consiglio

Si apre una nuova fase per l’unione Giovani Commercialisti ed Esperti contabili di Gela, realtà territoriale che riunisce i professionisti under 43

Gela. Si è svolta nei giorni scorsi l’elezione del nuovo Consiglio dei Giovani Commercialisti ed Esperti contabili di Gela, un appuntamento importante per la rappresentanza delle nuove generazioni di professionisti del territorio. A guidare l’organismo sarà il dottor Daniele Di Fede, eletto presidente al termine delle votazioni che hanno definito il nuovo assetto direttivo. Si apre una nuova fase per l’unione Giovani Commercialisti ed Esperti contabili di Gela, realtà territoriale che riunisce i professionisti under 43 impegnati nella promozione della cultura economica, della formazione connua e della tutela della professione. Il rinnovo delle cariche segna anche il passaggio di testimone rispetto al precedente direttivo, composto dal presidente uscente dottor Davide Ferrara, dalla vicepresidente dottoressa Giorgia Lisciandra, dal tesoriere dottor Emanuele Bonaventura e dal segretario dottor Davide Nicoletti, che hanno guidato l’associazione nel precedente mandato. Con il rinnovo delle cariche accanto al presidente Di Fede, il Consiglio sarà composto da un team di giovani professionisti che avranno il compito di promuovere iniziative formative, favorire il confronto tra colleghi e rafforzare il ruolo dei giovani commercialisti nel tessuto economico locale. Nel ruolo di vicepresidente è stata eletta la dottoressa Alice Martorana, mentre la carica di tesoriere è stata affidata alla dottoressa Lorena Alabiso. Il ruolo di segretario è stato affidato al dottor Giovannin Faraci, che avrà il compito di coordinare le attività organizzative e amministrative del Consiglio. Completa la squadra il consigliere con delega alla commissione di studio il dottor Salvatore Bunetto. La dottoressa Giorgia Lisciandra, già vicepresidente uscente, è stata designata come probiviro, a garanzia del correo funzionamento e del rispeo delle regole associative. Il nuovo direttivo si pone l’obiettivo di rafforzare la partecipazione dei giovani professionisti alla vita dell’ordine, promuovere momenti di formazione e aggiornamento e creare occasioni di confronto sui temi più attuali della professione, dall’innovazione digitale alla fiscalità d’impresa. L’elezione del nuovo Consiglio rappresenta un passaggio signiticativo per la comunità dei commercialisti di Gela, che connua a investire sulle nuove generazioni per affrontare le sfide della professione e contribuire allo sviluppo economico del territorio. Nei prossimi mesi il direttivo guidato da Daniele Di Fede presenterà il programma di attività e iniziative dedicate ai giovani iscritti, con l’obiettivo di rafforzare la rete professionale e valorizzare il ruolo dei commercialisti nel contesto locale.