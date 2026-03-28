Giovani e città, parte un tavolo di confronto permanente per progettare

Il progetto si svilupperà attraverso incontri periodici, principalmente il venerdì pomeriggio, strutturati per temi

Gela. Su iniziativa del consulente del sindaco per le politiche giovanili, Giuseppe Gallo, l’amministrazione comunale promuove il progetto “Spazio Giovani”, un tavolo tecnico permanente di ascolto e co-progettazione dedicato alle nuove generazioni, con l’obiettivo di creare un luogo stabile di confronto tra giovani, istituzioni e soggetti pubblici e privati del territorio. Il progetto si svilupperà attraverso incontri periodici, principalmente il venerdì pomeriggio, strutturati per temi (lavoro, sviluppo economico, sociale, cultura, sport, innovazione), durante i quali giovani, amministrazione ed esperti saranno chiamati a confrontarsi per analizzare criticità e costruire proposte concrete e realizzabili per la città. Ogni percorso tematico sarà articolato in momenti di ascolto e successiva progettazione, con il coinvolgimento diretto di scuole, associazioni, professionisti e stakeholder, al fine di generare soluzioni operative e condivise. Il progetto sarà presentato ufficialmente mercoledì 1 aprile 2026 alle ore 10:00 presso lo Youth Center – Nexus ASI Center di Macchitella.