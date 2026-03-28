Quotidiano di Gela

Giovani e città, parte un tavolo di confronto permanente per progettare

Il progetto si svilupperà attraverso incontri periodici, principalmente il venerdì pomeriggio, strutturati per temi

A cura di Redazione Redazione
28 marzo 2026 19:01
Giovani e città, parte un tavolo di confronto permanente per progettare -
Delia
Attualità
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Gela. Su iniziativa del consulente del sindaco per le politiche giovanili, Giuseppe Gallo, l’amministrazione comunale promuove il progetto “Spazio Giovani”, un tavolo tecnico permanente di ascolto e co-progettazione dedicato alle nuove generazioni, con l’obiettivo di creare un luogo stabile di confronto tra giovani, istituzioni e soggetti pubblici e privati del territorio. Il progetto si svilupperà attraverso incontri periodici, principalmente il venerdì pomeriggio, strutturati per temi (lavoro, sviluppo economico, sociale, cultura, sport, innovazione), durante i quali giovani, amministrazione ed esperti saranno chiamati a confrontarsi per analizzare criticità e costruire proposte concrete e realizzabili per la città. Ogni percorso tematico sarà articolato in momenti di ascolto e successiva progettazione, con il coinvolgimento diretto di scuole, associazioni, professionisti e stakeholder, al fine di generare soluzioni operative e condivise. Il progetto sarà presentato ufficialmente mercoledì 1 aprile 2026 alle ore 10:00 presso lo Youth Center – Nexus ASI Center di Macchitella.

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