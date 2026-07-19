Giovani Democratici, la segreteria a Tosini: presidenza a La Iacona, "fare politica per la città"

I Giovani Democratici si sono dati un'organizzazione interna

Gela. Ieri si è svolto il congresso costitutivo dei Giovani Democratici del circolo di Gela che ha sancito la nascita di un gruppo coeso, destinato a rappresentare la componente giovanile del Partito Democratico in città. Si tratta di una realtà che mancava da tempo nel territorio e che lancia un importante segnale di partecipazione e rinnovato impegno nella vita politica locale. Un'iniziativa che testimonia come esista una nuova generazione pronta a mettersi in gioco con entusiasmo, idee e senso di responsabilità, contribuendo attivamente alla crescita della comunità. Il congresso si è svolto alla presenza di esponenti nazionali, regionali e provinciali dei Giovani Democratici, a conferma dell'importanza dell'appuntamento e del sostegno al percorso avviato dal circolo gelese. Al termine dei lavori congressuali è stato eletto segretario dei Giovani Democratici di Gela Salvatore Tosini, che sarà affiancato dal presidente Gabriele La Iacona. “Rappresentando un gruppo di ragazzi e ragazze meravigliosi che hanno tanta voglia di mettersi in gioco, la nomina a segretario cittadino del circolo dei giovani democratici di Gela mi rende particolarmente felice. Nella convinzione che oggi più che mai il ruolo di un'organizzazione giovanile deve essere quello di avvicinare la politica ai cittadini, deve essere questo il nostro scopo, fare politica per i cittadini. Essendo fermamente convinti che i Giovani Democratici di Gela rappresentano una realtà giovanile impegnata ad avvicinare il Partito Democratico alle esigenze delle realtà territoriali. L’assemblea costituente di oggi rappresenta un punto di inizio di un percorso fondato sull impegno quotidiano, sulla partecipazione e sul lavoro collettivo perché nessun cambiamento può essere realizzato da una sola persona: sarà il contributo di ogni tesserato e simpatizzante che vorrà mettersi in gioco a fare la differenza. In questo crediamo e per questo lavoreremo", dice Tosini. "Il congresso che abbiamo celebrato non rappresenta un inizio ma una scelta. Scegliamo da che parte stare, chi vogliamo essere. Affermiamo che fare politica non può essere mero tornaconto; al contrario, il fulcro delle azioni che verranno intraprese dai Giovani Democratici di Gela è lo spendersi per gli altri. Il fare torna a essere il carattere identitario di una visione politica incentrata sulla concretezza e sulla credibilità. La giovanile è il contenitore di una generazione che crede che il cambiamento sia non solo possibile, ma soprattutto un dovere. Crediamo in una società che non abbandoni nessuno, e in cui tutti possano vivere in pace. Tutto ciò è stato possibile solo grazie ai tanti coetanei che hanno dato fiducia a questo progetto, ai quali va la mia più sincera stima", spiega La Iacona.